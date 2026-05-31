Waldstück in Stuttgart: Mann in beliebtem Naherholungsgebiet von Baumteilen erschlagen

1 In dem Waldstück zwischen Wildparkstraße und Bärensee ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Im Stuttgarter Westen hat sich am Samstagnachmittag ein tragisches Unglück ereignet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.











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Bei einem tragischen Unfall ist am Samstagnachmittag ein Mann in einem Waldstück in Stuttgart-West ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, wurde der 76-Jährige von herabstürzenden Baumteilen erschlagen. Der 76-Jährige sei am Samstag im Rotwildpark mit seiner Frau und seinem Sohn unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Seine 75-jährige Frau wurde leicht verletzt. Sein erwachsener Sohn blieb unverletzt.