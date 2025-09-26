Waldshut-Tiengen: Nach Messerangriff auf Kunden: Tankstellenmitarbeiter vor Gericht

Lebensgefahr an der Zapfsäule: Ein 25-Jähriger sticht plötzlich mehrfach zu. Der Prozess beginnt mit rätselhaften Aussagen und vielen offenen Fragen.
Er soll mit einem langen Messer auf einen wehrlosen Kunden mehrfach eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben - nun steht ein 25 Jahre alter Tankstellenmitarbeiter vor Gericht. Zu Beginn des Strafprozesses wegen versuchten Mordes nannte der Angeklagte in Waldshut-Tiengen kein klares Motiv: „Ich habe ihn verletzt, aber unbewusst. Ich kann mir die Tat nicht erklären.“ Der Prozess vor dem örtlichen Landgericht soll bis Mitte Oktober dauern.