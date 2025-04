Waldshut-Tiengen: Lokalpolitikerin soll Freund des Sohnes bedroht haben

Besserer Schutz vor Fälschung 28 500 Polizisten im Land bekommen neue Ausweise – so sehen sie aus

Immer wieder versuchen Betrüger, mit gefälschten Dienstausweisen der Polizei ihre Opfer zu überrumpeln. Das soll in Zukunft schwieriger werden. In Baden-Württemberg, aber auch in neun weiteren Bundesländern.