Waldshut-Tiengen: Freispruch in Totschlagsprozess gegen Vater nach Tod von Baby

Freispruch in Totschlagsprozess gegen Vater nach Tod von Baby

1 Der Vater des verstorbenen Babys wurde vor Gericht freigesprochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein halbes Jahr nach seiner Festnahme wegen des Vorwurfs des Totschlags an seiner sechs Wochen alten Tochter hat das Landgericht im baden-württembergischen Waldshut-Tiengen einen zur Tatzeit 32 Jahre alten Mann vom Tatvorwurf freigesprochen. In dem am Dienstag verkündeten Urteil sprach das Gericht dem Mann für die seit Juni andauernde Untersuchungshaft außerdem eine Haftentschädigung zu, wie ein Gerichtssprecher sagte.