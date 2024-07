1 Die Wasserschutzpolizei hat eine Frau tot aus dem Rhein geborgen. Foto: dpa/Heiko Rebsch

Die Frau ist an einer ausgewiesenen Badestelle im Rhein schwimmen gegangen - und wird am Tag darauf tot gefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus, die Ermittlungen laufen.











Eine 59-Jährige ist beim Baden in Rhein bei Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) gestorben. Sie sei am Samstagabend zum Schwimmen ins Wasser gegangen und nicht mehr zurück an Land gekehrt, teilte die Polizei mit. Demnach wurde sie am Sonntagmorgen tot im Uferbereich aufgefunden.