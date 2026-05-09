Waldschule in Stuttgart: Mutter setzt sich für handyfreie fünfte Klasse ein – Kann das funktionieren?

Braucht das Kind ein Handy, wenn es auf die weiterführende Schule kommt? Valerie Maile ist überzeugt, dass das kontraproduktiv ist. An der Waldschule hat sie eine Initiative gestartet.
Valerie Maile will es versuchen. Im September kommt ihr Sohn in die fünfte Klasse. Das ist der Zeitpunkt, zu dem viele Kinder ihr erstes eigenes Handy bekommen. Damit sie erreichbar sind, weil der Schulweg oft weiter ist. Damit sie den digitalen Vertretungsplan einsehen können. Vor allem aber, damit sie sich nicht ausgegrenzt fühlen. Valerie Maile kennt diese Argumente – und sie will gegensteuern.