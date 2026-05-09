Waldschule in Stuttgart: Handyfrei in die fünfte Klasse – „Ich hoffe, dass viele mitmachen“

Der Wechsel an die weiterführende Schule ist oft der Punkt, an dem Kinder ein Handy bekommen. Wie können sich Eltern diesem Druck entziehen? An der Waldschule gibt es da eine Idee.
Valerie Maile will es versuchen. Im September kommt ihr Sohn in die fünfte Klasse. Das ist der Zeitpunkt, zu dem viele Kinder ihr erstes eigenes Handy bekommen. Damit sie erreichbar sind, weil der Schulweg oft weiter ist. Damit sie den digitalen Vertretungsplan einsehen können. Vor allem aber, damit sie sich nicht ausgegrenzt fühlen. Valerie Maile kennt diese Argumente – und sie will gegensteuern.