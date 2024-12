Waldorfschule in Bonlanden: Plötzlich wird der Landesvater ganz philosophisch

Waldorfschule in Bonlanden

1 Winfried Kretschmann stellt sich in Bonlanden den Fragen von Schülerinnen und Schülern. Es geht um Wirtschaftsthemen und um den Erfolg von Rechtspopulisten. Foto: Caroline Holowiecki

Hoher Besuch an der Waldorfschule Gutenhalde in Bonlanden: Oberstufenschüler durften mit dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann über Politik diskutieren.











„76? Der ist ja älter als mein Opa?“ Noch bevor Winfried Kretschmann überhaupt auf der Bühne Platz genommen hat, setzt es im Publikum Fragen über Fragen. Wo wird er sitzen, sind die anderen Stühle für die Bodyguards gedacht, und ist Winfried Kretschmann eigentlich Single? Immer wieder stecken Jugendliche die Köpfe zusammen, um zu tuscheln. Die Aufregung ist groß an diesem Abend in der Waldorfschule Gutenhalde in Bonlanden. Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg hat sich angekündigt, um mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe über Politik zu diskutieren, und zahlreiche Teenager und Lehrkräfte wollen dabei sein.