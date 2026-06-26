Waldorfschule im Schwarzwald: Mobbingvorwürfe und Fantasie-Schulnoten - Schule wehrt sich gegen Schließung

Wegen Mängeln beim Brandschutz und Unregelmäßigkeiten bei Prüfungen soll ein Waldorfschule im Südschwarzwald schließen. Der neue Vorstand wehrt sich nun juristisch.

Die Freie Waldorfschule in Dachsberg (Landkreis Waldshut) will mit einer Klage gegen ihre angeordnete Schließung vorgehen. „Der Schulverein plant, den Sofortvollzug abzuwenden“, teilte die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg mit. Das sei am Morgen bei einem Gespräch mit dem Rechtsanwalt der Schule entschieden worden, sagte Birke Bähr aus der Geschäftsführung der LAG. „Wir möchten alles tun, um den Weiterbetrieb der Schule zu ermöglichen“, sagte eine Sprecherin der Schule.

Die Zeit drängt. Das Regierungspräsidium Freiburg hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass es nach zahlreichen Beschwerden in Abstimmung mit dem Landeskultusministerium die Genehmigung der Schule widerrufen habe. Damit muss sie zum Schuljahresende ihren Betrieb einstellen. Es gebe Zweifel an der Zuverlässigkeit des Schulträgers, hieß es. So seien Abschlussprüfungen mangelhaft durchgeführt worden. Zudem habe es Verstöße bei Hygiene, Brand- und Arbeitsschutz gegeben.

Damit verliert erstmals in Baden-Württemberg eine Waldorfschule ihre Genehmigung. Das freie Schulwesen lebe von Eigenverantwortung und pädagogischer Freiheit, sagte die LAG-Sprecherin Bähr. Diese Freiheit setze aber voraus, dass die gesetzlichen Anforderungen an den Betrieb einer genehmigten Ersatzschule eingehalten werden. „Diese Vorgaben gelten für Schulen in freier Trägerschaft ebenso wie für alle anderen Schulen.“ Die LAG respektiere die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde als Ergebnis eines gesetzlich geregelten Verfahrens.

Noten für ein nicht existentes Fach

Worum es bei den Vorwürfen konkret geht, sagte das Regierungspräsidium in seiner Mitteilung nicht. Nach Informationen unserer Zeitung, sollen unter anderem Ethiknoten in Zeugnisse eingetragen worden sein, obwohl das Fach gar nicht unterrichtet worden war. Zudem sei die Heizung auf Bedenken gestoßen. So waren die Klassenzimmer des alten Schulbaus mit Holzöfen beheizt worden - „das gehörte offenbar zur Folklore“, sagte ein ehemaliges Mitglied der Schulgemeinschaft unserer Zeitung. Allerdings sei es oft erst nach Stunden richtig warm geworden, manchmal sei der Qualm durch den Raum gezogen. „Man brauchte Feuerglück.“ Fluchtwege seien zum Teil durch Schränke verstellt gewesen. Auch gab es immer wieder Mobbingvorwürfe. Es habe im Kollegium eine hohe Fluktuation gegeben, stellte das Regierungspräsidium fest.

Während die Behörde darauf verwies, dass sie bereits seit einem Jahr immer wieder auf die Fehler hingewiesen und Verbesserungen angemahnt habe, übte der Dachsberger Bürgermeister Stephan Bücheler unverhohlen Kritik am plötzlichen Durchgreifen. „Man hätte dem neuen Vereinsvorstand eine Chance geben sollen“, sagte er. Erst am vergangenen Freitag hatte die Mitgliederversammlung Neuwahlen abgehalten und den Vorstand dabei komplett ausgetauscht.

Er traue den Verantwortlichen zu, die Probleme anzugehen und zu lösen, sagte Bücheler. „Wir brauchen jetzt Sachlichkeit.“ Die Waldorfschule sei für seine Gemeinde eine wichtige Infrastruktureinrichtung, auch wenn sie von Schülern aus dem gesamten Landkreis besucht werde.

„Schüler sind entsetzt und traurig“

Bleibt es bei der Schließung müssen rund 200 Schüler neu untergebracht werden, 25 Lehrer könnten ihre Arbeit verlieren. Nach Ansicht der Schulaufsicht gibt es im Umfeld genügend freie Plätze, allerdings nicht mit derselben pädagogischen Ausrichtung. „Die Schulgemeinschaft ist entsetzt, schockiert und traurig“, sagte eine Sprecherin des neuen Vorstands. Zu den Vorwürfen des Regierungspräsidiums wollte sie sich nicht äußern. „Wir müssen den Sachverhalt erst noch prüfen.“

Es brauche eine Aufarbeitung der Vorkommnisse, forderte eine ehemalige Lehrerin unserer Zeitung. Ihr Fall hatte die Situation im vergangenen Jahr eskalieren lassen. „Mobbing, Unprofessionalität und sektenartiges Verhalten“ zögen sich durch die Geschichte der Schule.

Die Freie Waldorfschule im Dachsberger Ortsteil Urberg war 1992 im Umfeld eines ökologischen Bauernhofes gegründet worden. In den Verantwortungsbereich des Trägervereins gehören auch zwei Kindergärten. Sie sind von der Schließungsverfügung nicht betroffen. Ob es indirekte Auswirkungen geben könnte, müsse noch geprüft werden.