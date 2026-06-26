Waldorfschule im Schwarzwald: Mobbingvorwürfe und Fantasie-Schulnoten - Schule wehrt sich gegen Schließung

Wegen Mängeln beim Brandschutz und Unregelmäßigkeiten bei Prüfungen soll ein Waldorfschule im Südschwarzwald schließen. Der neue Vorstand wehrt sich nun juristisch.
Die Freie Waldorfschule in Dachsberg (Landkreis Waldshut) will mit einer Klage gegen ihre angeordnete Schließung vorgehen. „Der Schulverein plant, den Sofortvollzug abzuwenden“, teilte die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg mit. Das sei am Morgen bei einem Gespräch mit dem Rechtsanwalt der Schule entschieden worden, sagte Birke Bähr aus der Geschäftsführung der LAG. „Wir möchten alles tun, um den Weiterbetrieb der Schule zu ermöglichen“, sagte eine Sprecherin der Schule.