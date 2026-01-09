Waldorfschule Engelberg: Neue Sternwarte im Rems-Murr-Kreis für die Öffentlichkeit zugänglich

Nach jahrelanger Pause ist die Sternwarte der Freien Waldorfschule Engelberg wieder in Betrieb – nicht nur für Schüler. Die Wiedereröffnung wird am Sonntag, 25. Januar, gefeiert.
Bis zum Mond und noch viel weiter. Nach mehreren Jahren Stillstand nimmt die Sternwarte der Freie Waldorfschule Engelberg in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) wieder ihren Betrieb auf. Das Observatorium auf dem Engelberg ist nach umfassender Sanierung erneut zugänglich – nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Familien und interessierte Menschen aus dem Remstal, teilt die Schule mit.