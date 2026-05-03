Waldmeisterlauf Warmbronn: Einer kürzt beim Halbmarathon ab – der OB war’s nicht

Zum 50. Jubiläum setzt das Laufevent der Spvgg Warmbronn eine besondere Marke. Oberbürgermeister Tobias Degode wäre gerne gestartet, kann jedoch nur zuschauen.
Für Tobias Degode hat es nicht gereicht. Der Leonberger OB hatte im Rahmen der Sportlerehrung verkündet, gern beim 50. Waldmeisterlauf der Spvgg Warmbronn mitzulaufen, dabei aber auch auf eine Verletzung von einem Termin mit den Warmbronner Waldkickern verwiesen, die letztlich eine aktive Teilnahme des Rathauschefs verhinderte. Dennoch besuchte Degode die Veranstaltung als Zuschauer.