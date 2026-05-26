Waldkonzept im Kreis Göppingen: Zwischen Chaos-Frust und Öko-Forst

Spaziergänger ärgern sich über allzu unordentlich wirkende Wälder, in denen sich meterhoch das geschlagene Holz türmt. So wie im Haierwald bei Faurndau. Die Stadt erklärt das Konzept.
„Es ist klar, dass Bäume gefällt werden müssen, aber doch nicht so,“ schimpft ein recht rüstiger Senior und zeigt auf ein beliebtes Waldstück beim Faurndauer Bolzplatz im Wohngebiet Haier, wo das Geäst kreuz und quer übereinanderliegt und sich meterhoch auftürmt. Darunter sind ganze Stämme und stattliche Äste mit dem Durchmesser eines Oberschenkels. Dazwischen ziehen sich die Furchen eines tonnenschweren Forstgeräts durch den Wald.