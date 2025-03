Waldis Welt: Bares für Rares-Star bekommt eigene Doku-Soap

1 Walter Lehnertz in "Waldis Welt" beim Anprobieren einer Rüstung. Foto: ZDF/Warner Bros. Deutschland.

Seit vielen Jahren gehört Walter Lehnertz, besser bekannt als Waldi, zu den "Bares für Rares"-Lieblingshändlern. In einer neuen Doku-Soap zeigt er den Fans bald seine Welt.











Link kopiert



Walter Lehnertz (58), besser bekannt als Waldi, zählt zu den beliebtesten Gesichtern der ZDF-Show "Bares für Rares". Nun begleitet ihn der Sender auch abseits des Händler-Pults und gewährt in der neuen Doku-Soap "Waldis Welt" einen Blick hinter die Kulissen. Wie der Titel bereits vermuten lässt, dürfen sich die Zuschauer auf Einblicke in Waldis Alltag auf seinem Antikhof in der Eifel freuen.