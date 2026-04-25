Waldgebiet am Frauenkopf: Steiler Hang bei Stuttgart steht in Flammen – komplizierter Feuerwehreinsatz

1 Die Feuerwehr konnte den Brand in einem aufwendigen Einsatz löschen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Ein Brand in einem Waldgebiet bei Stuttgart forderte die Feuerwehr mit schwierigem Gelände und schnellem Feuer. Wie die Einsatzkräfte das Ausbreiten der Flammen stoppen konnten.











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Ein großflächiger Brand an einem steilen Hang in einem Waldgebiet am Frauenkopf bei Stuttgart hat die Feuerwehr vor Herausforderungen gestellt. Auch zwei Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge seien für die Löscharbeiten im Einsatz gewesen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Verletzte gab es demnach keine. Häuser seien ebenfalls nicht in Gefahr gewesen.