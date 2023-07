1 Die jüngste Tat des oder der unbekannten Säger. Foto: Stadt Ditzingen/cf

Ditzingen - Das Holz am Stumpf gerissen und gesplittert – es ist der klägliche Rest eines zehn Meter hohen Weißbuche, mutwillig gefällt. An der Schöckinger Waldhütte hatten der oder die Täter am Wochenende illegal die Motorsäge angesetzt. Seit Herbst vergangenen Jahres wüteten Unbekannte damit zum sechsten Mal in den Wäldern von Ditzingen und Umgebung. Zum Teil fielen Jahrhunderte alte Bäume dem Waldfrevel zum Opfer.