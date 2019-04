4 Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Foto: SDMG

Der Fahrer eines Opels ist durch das Navigationsgerät seines Wagens abgelenkt und kommt von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlägt sich. Der 24-Jährige und sein Beifahrer werden verletzt.

Waldenbuch - Auf einer Landesstraße zwischen Dettenhausen (Kreis Tübingen) und Waldenbuch (Kreis Böblingen) ist es am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Männer wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem gleichaltrigen Beifahrer in Richtung Waldenbuch unterwegs, als er wohl kurz durch das Navigationsgerät abgelenkt war. Dies führte laut Polizei dazu, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet. Von dort wurde der Opel nach links zurück auf die Fahrbahn geschleudert und überschlug sich seitlich. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

18.000 Euro Schaden

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergemaßnahmen war die L 1208 bis 10.35 Uhr gesperrt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 18.000 Euro belaufen.