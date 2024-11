Waldebene-Fußballerin Lisa Kröper: Die Arjen Robben des Frauenfußballs

1 Vergangene Saison trug Lisa Kröper das Trikot des SV Hegnach, mittlerweile geht sie wieder für den FSV Waldebene Stuttgart-Ost auf Torejagd. Foto: Imago/Beautiful Sports

Nach einem Jahr in der Regionalliga ist die 26-Jährige zurück beim Oberligisten FSV Waldebene Stuttgart-Ost. Auch im Topspiel an diesem Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim werden ihre Tore gebraucht.











Ein kurzes Abenteuer, das Lust auf mehr gemacht hat: In der vergangenen Saison spielte Lisa Kröper beim SV Hegnach in der Regionalliga Süd, nach nur einem Jahr ist die 26-Jährige wieder zurück bei ihrem Herzensverein FSV Waldebene Stuttgart-Ost in der Oberliga Baden-Württemberg. Und doch vielleicht auch bald erneut in der dritthöchsten Spielklasse der Frauen?