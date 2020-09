3 Die Polizei fahndet nach einem Bankräuber. Foto: dpa/Patrick Pleul

Große Polizeiaktion im Kreis Reutlingen: Mit Bildern einer Überwachungskamera suchen die Beamten nach einem bewaffneten Bankräuber. Von privater Seite ist für bestimmte Menschen eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Walddorfhäslach - Nach einem Banküberfall in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) fahndet die Polizei mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach dem Täter. Der gesuchte Mann soll Anfang September eine Bankfiliale in der Dettenhauser Straße überfallen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Von privater Seite ist demnach eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro zur Ergreifung des Täters ausgelobt worden.

Der maskierte Täter war am 1. September gegen 9.50 Uhr in die Bank gekommen. Am Schalter zog er eine Waffe, bedrohte damit die Angestellten und forderte Bargeld. Mit einem geringen Betrag gelang dem Bankräuber zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung, bevor die Polizei alarmiert wurde. Eine anschließende Großfahndung verlief erfolglos, wie die Beamten weiter mitteilten.

So wird der Täter beschrieben

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Er ist den Angaben zufolge Brillenträger, etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß und etwa 45 bis 55 Jahre alt. Er hat eine kräftige Statur mit Bauchansatz und einen Dreitagebart. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Basecap, ein blau-schwarz-kariertes Hemd und eine Jeans. Über dem Gesicht hatte er eine Mund-/Nasenschutzmaske getragen. Der Bankräuber führte eine blau gemusterte Mehrwegeinkaufstüte mit sich. Die Polizei hat nun die Bilder einer Überwachungsanlage veröffentlicht und Fahndungsplakate erstellt.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

– Wer kennt den unbekannten Räuber?

– Wem fiel in der Nähe der Bank etwas Verdächtiges auf?

– Kennen Sie eine männliche Person, auf die die Beschreibung zutrifft?

Hinweise nimmt die Polizei in Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942 3333 entgegen.

Die Belohnung sei ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Wahrnehmung präventivpolizeilicher Aufgaben oder Verfolgung von Straftaten gehört. Über die Zuerkennung und Verteilung entscheidet laut Polizei der Auslobende unter Ausschluss des Rechtsweges.