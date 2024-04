1 Eine tote Frau wurde in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei geht derzeit von Mord aus. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Schueler

In Waldbronn wurde eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Frau ermordet wurde.











Eine tote Frau ist in ihrer Wohnung in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) gefunden worden. Die 69-Jährige wurde vermutlich getötet, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte.