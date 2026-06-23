Waldbrandgefahr in Stuttgart: Stadt sperrt alle Grillplätze – auch am Max-Eyth-See

Warnstufe 4 von 5 – die Stadt Stuttgart reagiert auf die gestiegene Waldbrandgefahr und sperrt alle öffentlichen Grillstellen.
Superheiße Tage ohne Regen: Die Stadt reagiert auf die steigende Waldbrandgefahr und sperrt die öffentlichen Grillstellen in Stuttgart. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, hat das Garten-, Friedhofs- und Forstamt bis auf Weiteres alle öffentlichen Grillstellen sowie die Grillzone am Max-Eyth-See gesperrt. „Hintergrund ist, dass die Wald- und Graslandbrandgefahr in Stuttgart innerhalb kurzer Zeit stark angestiegen ist“, heißt es in einer Mitteilung.