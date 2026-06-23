Waldbrandgefahr in Stuttgart: Stadt sperrt alle Grillplätze – auch am Max-Eyth-See

Warnstufe 4 von 5 – die Stadt Stuttgart reagiert auf die gestiegene Waldbrandgefahr und sperrt alle öffentlichen Grillstellen.

Superheiße Tage ohne Regen: Die Stadt reagiert auf die steigende Waldbrandgefahr und sperrt die öffentlichen Grillstellen in Stuttgart. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, hat das Garten-, Friedhofs- und Forstamt bis auf Weiteres alle öffentlichen Grillstellen sowie die Grillzone am Max-Eyth-See gesperrt. „Hintergrund ist, dass die Wald- und Graslandbrandgefahr in Stuttgart innerhalb kurzer Zeit stark angestiegen ist“, heißt es in einer Mitteilung.

Unsere Empfehlung für Sie Wetter Baden-Württemberg heute Extremhitze-Warnung in diesen Regionen In Teilen Baden-Württembergs wird es auch heute wieder gefährlich heiß. Der DWD warnt vor teils extremer Wärmebelastung und sehr hoher UV-Belastung. Diese Landkreise sind betroffen. Für große Teile der Region Stuttgart hat der Deutsche Wetterdienst derzeit Stufe 4 von 5 ausgerufen – das entspricht einer hohen Waldbrandgefahr.

Die Stadt weist auch darauf hin, dass es verboten ist, im Wald und in Grünanlagen Feuer zu machen. Im Wald gelte darüber hinaus ein generelles Rauchverbot von März bis einschließlich Oktober.

Hitze allein löst zwar keine Brände aus. Aber hohe Temperaturen, Trockenheit, geringe Luftfeuchtigkeit und Wind können das Risiko für Waldbrände steigern.

Mit Material der dpa