Wie trocken die Natur aktuell ist, das belegt ein Brand am Montag in Stuttgart: In kürzester Zeit hat sich ein Flächenbrand am Grünen Heiner ausgebreitet. Wie konnte das geschehen?
In Stuttgart ist wieder die Warnstufe vier von fünf für Waldbrandgefahr ausgerufen. Stadt und Feuerwehr bitten, diese Warnung der zweithöchsten Alarmstufe sehr ernst zu nehmen, denn ein Feuer kann sich bei der aktuellen Trockenheit rasend schnell ausbreiten, wie ein Beispiel vom Montag zeigt. Da musste die Feuerwehr zu einem Flächenbrand bei Weilimdorf ausrücken.