Wie trocken die Natur aktuell ist, das belegt ein Brand am Montag in Stuttgart: In kürzester Zeit hat sich ein Flächenbrand am Grünen Heiner ausgebreitet. Wie konnte das geschehen?

In Stuttgart ist wieder die Warnstufe vier von fünf für Waldbrandgefahr ausgerufen. Stadt und Feuerwehr bitten, diese Warnung der zweithöchsten Alarmstufe sehr ernst zu nehmen, denn ein Feuer kann sich bei der aktuellen Trockenheit rasend schnell ausbreiten, wie ein Beispiel vom Montag zeigt. Da musste die Feuerwehr zu einem Flächenbrand bei Weilimdorf ausrücken.

Alarm auf der grünen Wiese: Auf einer Fläche von gut 1200 Quadratmetern hat es am markanten Hügel mit der Windkraftanlage bei Weilimdorf am Montag gebrannt. Die Feuerwehr musste bei sengender Hitze zum Grünen Heiner ausrücken. Der Brand ist für die Einsatzkräfte typisch für die aktuelle Lage.

„Es hat nur wenige Minuten gedauert, bis sich das Feuer ausgebreitet hat“, sagt der Feuerwehrsprecher Felix Rall. Er gehe nicht davon aus, dass zwischen dem Entstehen und dem ersten Notruf viel Zeit vergangen sei. Denn auch wenn bei der aktuellen Hitze sicher keine Spaziergänge auf die Spitze des in den 1950er Jahren aufgeschütteten Schuttberges unternommen werden, so sei der Berg doch „sehr exponiert und gut sichtbar“, sodass man früh von dem Brand erfahren habe.

„Aber bei der aktuellen Trockenheit breitet sich das so schnell aus“, sagt Rall. Die Natur habe nach mehreren Tagen extremer Hitze ohne Niederschlag „überhaupt keine Restfeuchtigkeit mehr“. Das Feuer am Grünen Heiner sei auf einer gemähten Wiese ausgebrochen. Der Grasschnitt, der noch dort lag, sei auch schon getrocknet gewesen.

Das Gelände war für die Löscharbeiten glücklicherweise gut zugänglich. Foto: SDMG

Die Brandursache sei noch nicht bekannt. Von einer Selbstentzündung des gemähten Grases, die durch die Bildung von Gärgasen bei großer Hitze möglich ist, gehe man nicht aus. Dieses Phänomen kann entstehen, wenn eine große Menge gemähtes Gras aufgehäuft wird und es aufgrund der Feuchtigkeit darin anfängt zu faulen. Das Gras am Grünen Heiner sei aber zum Trocknen auf der Fläche verteilt gewesen.

Die Löscharbeiten seien zusammen mit der Feuerwehr aus dem angrenzenden Kreis Ludwigsburg schnell erledigt gewesen: „Das hat nicht länger als eine Stunde gedauert“, sagt Felix Rall. Zwar kommen Joggende am Grünen Heiner mitunter ins Schnaufen. Die Wege seien aber so gut angelegt, dass die Feuerwehr mit einem Großtanklöschfahrzeug nahe an den Brand heranfahren und das Feuer mir mehreren Löschrohren schnell unter Kontrolle bekommen konnte.

Die Stadt ist in diesem Jahr bei der Waldbrandgefahr schon zum zweiten Mal in der zweithöchsten Warnstufe angekommen. Zum ersten Mal war es Anfang Mai so weit, just zum beliebten Wandern mit Grillen am Feiertag. Dann erging die Warnung ein weiteres Mal Ende Mai, bis sie nun erneuert wurde.

Zum ersten Mal in diesem Jahr sind die Grillstellen gesperrt

Die Landeshauptstadt und ihre Naherholungsflächen sind damit keine Ausnahme im Land: Schaut man auf der Karte des Deutschen Wetterdienstes nach, so sind weite Teile des Bundeslandes Baden-Württemberg tiefrot eingefärbt. Einen Ton dunkler kann sich die Karte noch färben. Aber die Mahnung zur Vorsicht ist jetzt schon sehr eindringlich.

Zum ersten Mal in diesem Jahr geht die Stadt so weit, alle Grillstellen in den Wäldern rund um Stuttgart zu sperren. Darauf war bei den vorherigen Warnungen noch verzichtet worden.

Grundsätzlich gelten folgende Sicherheitsmaßnahmen: