Weil im Harz ein Waldbrand ausgebrochen ist, mussten 100 Personen aus Sicherheitsgründen vom Brocken mit Bussen weggebracht werden.









Am Königsberg in Schierke im Harz ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen – etwa 100 Menschen mussten deshalb vom höchsten norddeutschen Berg, dem Brocken, geholt werden. Nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Wernigerode wurden Urlauberinnen und Urlauber in Sicherheit gebracht, die sich in der Nähe des Brandes aufhielten und dort zu Fuß unterwegs waren.