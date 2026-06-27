Waldbrand: Erneut Waldbrand in der Gohrischheide ausgebrochen

Vor einem Jahr kam es in der Gohrischheide zum größten Waldbrand seit Jahrzehnten in Sachsen. Jetzt ist in dem Gebiet nahe der Landesgrenze zu Brandenburg erneut ein Feuer ausgebrochen.
Zeithain - Fast genau ein Jahr nach einem verheerenden Waldbrand in der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen zu Brandenburg ist dort erneut ein Feuer ausgebrochen. Der Brand breitete sich sehr schnell aus, wie Zeithains Bürgermeister Mirko Pollmer (parteilos) sagte. Das Gebiet im Landkreis Meißen ist munitionsbelastet, was Löscharbeiten erschwert. Ortschaften seien aktuell nicht bedroht. In Sachsen herrscht derzeit große Hitze und Trockenheit.