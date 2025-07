Waldbrand außer Kontrolle: Waldbrand in Spanien außer Kontrolle - ein Unfalltoter

1 Bei einem Waldbrand westlich von Madrid waren Löschflugzeuge und -hubschrauber wie hier bei einem Feuer Ende Juli im Norden Spaniens im Einsatz. (Archivbild) Foto: Adrián Irago/EUROPA PRESS/dpa

Westlich von Madrid frisst sich ein Waldbrand durch bergiges Gebiet. Hunderte Feuerwehrleute und Helfer sind im Einsatz. Einer von ihnen starb bei einem Unfall auf dem Weg zum Einsatz.











Madrid/Ávila - Ein Feuer in der spanischen Provinz Ávila ist außer Kontrolle geraten und hat nach offiziellen Angaben bisher mehr als 500 Hektar Wald und Buschland zerstört. "Die Lage ist nicht ermutigend", sagte Ángel Iglesias, technischer Leiter der Brandbekämpfung in der Kleinstadt Mombeltrán etwa 95 Kilometer westlich von Madrid. Im Verlauf des am späten Montagabend ausgebrochenen Feuers starb ein Feuerwehrmann, als er mit seinem Privatwagen auf dem Weg zum Einsatz von der Straße abkam, wie der Zivilschutz auf der Plattform X mitteilte.