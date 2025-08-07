Waldbrände - Wo brennt es in Spanien?

Waldbrände halten die Feuerwehr in Spanien nahezu pausenlos auf Trab. Derzeit bereitet ein Feuer in der Nähe eines beliebten Ferienortes im Süden die größten Sorgen.
Feuer-Inferno nicht nur in Frankreich, sondern auch in Andalusien: Wegen eines Waldbrandes unweit des beliebten Ferienortes Tarifa im Süden Spaniens sind mehrere Hotels, Siedlungen und ein Campingsplatz geräumt worden. Zudem habe man rund 5000 Fahrzeuge „in Rekordzeit“ in Sicherheit gebracht, teilte der Innenminister der Region Andalusien, Antonio Sanz, mit.