Kroatien, Italien, Frankreich: Menschen in Südeuropa leiden seit Tagen teils unter noch höheren Temperaturen und Dürre. Vielerorts brennen Wälder. Auf unseren Karten können Sie sehen, wo es in Europa derzeit brennt.

Kroatien steht buchstäblich in Flammen. Hunderte Waldbrände überziehen das ganze auch bei deutschen Urlaubern beliebte Mittelmeerland an der Adria – und das mitten in der Hauptreisezeit. In den vergangenen Tagen half das Militär beim Kampf gegen Waldbrände, an der Adriaküste waren Löschflugzeuge im Einsatz. Den Behörden zufolge brannten durch Flächenbrände zahlreiche Häuser nieder.

Italien wird in diesem Sommer von einer großen Dürre und unzähligen Waldbränden heimgesucht. Nahe dem Gardasee, in Venetien, auf Sizilien und in Apulien brennt es. Neben immer wieder aufflammenden Waldbränden macht Italien auch der ausbleibende Regen zu schaffen. Der Bauernverband Coldiretti warnte am Sonntag vor Ernteverlusten von gebietsweise bis zu 70 Prozent.

In Frankreich stehen vor allem im Süden und Südwesten des Landes Wälder in Flammen. Mit der anhaltenden trockenen Hitze und heftigen Winden setzt sich südlich von Bordeaux der erbitterte Kampf gegen zwei große Waldbrände fort. Am Sonntagnachmittag verschlimmerte sich die Lage. Der Brand bei Teste-de-Buch erreichte das Meer und flammte von dort gen Süden. Wechselnde Winde ließen den Waldbrand bei Landiras wachsen. Bisher verbrannten knapp 13 000 Hektar Land in der Gegend. Mehr als 16 000 Menschen mussten ihre Bleibe zur Sicherheit verlassen.

Ein Ende der Hitze und Trockenheit in Südeuropa ist nicht in Sicht.