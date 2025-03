Waldbrände in Südkorea: Zahl der Todesopfer steigt weiter an

Zahl der Todesopfer steigt weiter an

Waldbrände in Südkorea

Waldbrände wüten derzeit in Südkorea.

Die Zahl der Opfer durch die seit Tagen in Südkorea wütenden Waldbrände nimmt weiter zu: Seit dem Wochenende wurden laut Innenministerium bereits 27 Todesopfer entdeckt.











Die Zahl der Opfer, der seit mehreren Tagen in Südkorea wütenden Waldbrände, nimmt weiter zu. Wie das südkoreanische Innenministerium am Donnerstag mitteilte, wurden seit dem vergangenen Wochenende bereits 27 Todesopfer entdeckt. Zudem haben 32 weitere Personen Verletzungen erlitten. Diese Feuerherde stellen die verheerendsten in Südkorea dar, seit die Forstbehörde im Jahr 1987 mit der Aufzeichnung entsprechender Daten begonnen hat.