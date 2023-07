1 Hans Ries ist von der Insel Rhodos zurück, auf der noch immer Waldbrände wüten. Die Lage am Flughafen in Griechenland sei „entspannt“. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Langsam wird es voller am Terminal am Stuttgarter Flughafen. Denn die Maschine aus Rhodos ist endlich gelandet, mit einer halben Stunde Verspätung. Am Dienstagmorgen hatte sich der Flieger des Reisekonzerns Tui ohne Passagiere auf den Weg zu der griechischen Ferieninsel gemacht, auf der seit Tagen Waldbrände wüten. Der Konzern kündigte daraufhin an, bis einschließlich Freitag keine Urlauber mehr nach Rhodos zu bringen, sondern nur noch zurück.