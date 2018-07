Waldbrände in Griechenland Behörden vermuten Brandstiftung

Von red/AP 26. Juli 2018 - 22:28 Uhr

Nach dem verheerenden Feuer in Griechenland finden die Einsatzkräfte immer noch Todesopfer. War es Brandstiftung? Laut Behörden gibt es deutliche Anzeichen dafür.





Athen - Die verheerenden Waldbrände in Griechenland mit mindestens 82 Toten sind möglicherweise auf Brandstiftung zurückzuführen. Dafür gebe es deutlich Anzeichen, erklärte der Minister für Öffentliche Ordnung, Nikos Toskas, am Donnerstag in Athen.

Satellitenbilder und Untersuchungen vor Ort deuteten darauf hin, dass das Feuer, das am Montag innerhalb kurzer Zeit an mehreren Stellen begann, gelegt worden sei, sagte der Minister. Nach der Brandkatastrophe östlich von Athen werden noch immer zahlreiche Menschen vermisst. Suchtrupps durchkämmten Häuser, während die Küstenwache das Wasser in der Nähe der am schlimmsten betroffenen Gebiete absuchte.