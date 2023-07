Italien und andere Länder im Mittelmeerraum haben am Dienstag (18. Juli) den vorläufigen Höhepunkt der bislang heftigsten Hitzewelle des Sommers erwartet.

Auf den italienischen Inseln Sizilien und Sardinien werden nach Angaben der europäischen Raumfahrtbehörde ESA Temperaturen von bis zu 48 Grad erwartet. Der italienische Wetterdienst warnte vor „einer der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten“.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Waldbrände in Europa Wo brennt es in der Türkei? In der Türkei brennen in diesem heißen Sommer wieder große Waldgebiete. Doch dort sind die Behörden nach dem verheerenden Krisenmanagement 2021 besser auf die aktuelle Brandsaison vorbereitet.

Süditalien und Sizilien sind Brand-Hotspots

Bereits am Montag (17. Juli) erreichten die Temperaturen im Rom 39 Grad. Damit war es in der italienischen Hauptstadt heißer als im sizilianischen Palermo.

In etlichen Regionen Italiens bahnen sich die Flammen ihren Weg, vor allem im Süden und im Norden des Landes. Sizilien ist in diesem Sommer ein Hotspot der Brände. Neben immer wieder aufflammenden Waldbränden ist vor allem der ausbleibende Regen ein großes Problem.

Unsere Karte gibt Ihnen einen Überblick, wo es in Italien derzeit brennt:

Wo toben die Waldbrände in Italien?

Die Global Fire Map von FIRMS (Fire Information for Ressource Management System) der US-Raumfahrtbehörde Nasa und das Europäische Waldbrandinformationssystem EFFIS (European Forest Fire Information System) zeigen in der betroffenen Region große Flächenbrände an.

Videos in den sozialen Netzwerken zeigen auflodernde Waldbrände und Rauchsäulen, die in den Himmel steigen.

Info: FIRMS und EFFIS

Was das US-System Firms und sein europäisches Pendant EFFIS bedeuten, wie diese Messinstrumente funktionieren und welche Daten sie wie ermitteln, erklären wir ausführlich im Info.

Infos: Brand-Informationskarten EFFIS und FIRMS

EFFIS

Bei EFFIS (European Forest Fire Information System), dem Europäischen Waldbrand-Informationssystem, handelt es sich um ein Online-portal, das als sogenanntes modulares internetgestütztes geografisches Informationssystem „echtzeitnahe und historische Informationen zu Waldbränden und deren Verlauf in Europa, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika“ zur Verfügung stellt. Die Überwachung durch das EFFIS erstreckt sich demnach auf den gesamten Brandzyklus und umfasst damit auch Informationen über die Bedingungen vor einem Brand und für die Analyse der verursachten Schäden.

FIRMS

Das amerikanische Pendant zum europäischen Brand-Informationsportal EFFIS ist FIRMS (Fire Information for Ressource Management System). Mit Hilfe dieses Echtzeit-Daten gestützten Systems erstellt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Global Fire Map – also eine weltweite Karte von Bränden aufgrund aktiven Feuerdaten. Dies geschieht mittels MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer). Dabei handelt es sich um ein satellitenbasiertes, wissenschaftliches Instrument zur Messung elektromagnetischer Strahlung. Die deutsche Übersetzung von MODIS meint so viel wie Bildgebungs-Radiospektrometer mittlerer Auflösung. MODIS wurde von der Nasa auf den Satelliten Terra im Jahr 1999 und Aqua im Jahr 2002 in die Erdumlaufbahn geschossen.