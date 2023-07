Griechenland wird in diesem Sommer von einer großen Dürre und unzähligen Waldbränden heimgesucht. Wir zeigen, wo Brände bereits ausgebrochen sind und neue Brände lodern.

In Griechenland brechen aktuell täglich Dutzende Waldbrände aus. Obwohl das südeuropäische Land bisher von der extremen Hitze in West- und Südeuropa verschont geblieben ist, ist es auch in Hellas sehr heiß und trocken.

Während viele Feuer relativ schnell eingedämmt werden können, geraten manche schnell außer Kontrolle. Grund dafür ist aktuell vor allem der Wind, der in weiten Teilen des Landes stark weht und Flammen weiter vorantreibt.

Wo toben die Waldbrände in Griechenland?

Die Global Fire Map von FIRMS (Fire Information for Ressource Management System) der US-Raumfahrtbehörde Nasa und das Europäische Waldbrandinformationssystem EFFIS (European Forest Fire Information System) zeigen in der betroffenen Region große Flächenbrände an.

Videos in den sozialen Netzwerken zeigen auflodernde Waldbrände und Rauchsäulen, die in den Himmel steigen.

Info: FIRMS und EFFIS

Was das US-System Firms und sein europäisches Pendant EFFIS bedeuten, wie diese Messinstrumente funktionieren und welche Daten sie wie ermitteln, erklären wir ausführlich im unten stehenden Info.

Die Karte zeigt Ihnen, wo es in Griechenland derzeit brennt:

Nach einer längeren Trockenperiode sind im Großraum der griechischen Hauptstadt Athen mehrere große Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Der Zivilschutz ordnete die Evakuierung zahlreicher Einwohner an, betroffen waren Kinder-Sommerlager in mehreren Dörfern im Osten Athens.

Loutraki

Auch in der Nähe des Badeortes Loutraki im Westen der Hauptstadt sind Feuer ausgebrochen. Dort brannten auch Häuser aus, wie das Staatsfernsehen zeigte. Nach einem verhältnismäßig regnerischen und kühlen Frühjahr sind es die ersten großen Vegetationsbrände in Griechenland dieses Jahr.

Wegen der starken Rauchbildung wurde die Autobahn auf der Strecke Patras-Athen in Höhe der Stadt Loutraki vorübergehend gesperrt.

Brände werden durch starke Winde angefacht

Die Bedingungen seien vor allem wegen starker Winde schwierig, sagt Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Der Staat tue alles, um die Brände einzudämmen. „Ich möchte an unsere Bürger appellieren, den Anweisungen des Zivilschutzes zu folgen.“Oberste Priorität bei der Feuerbekämpfung habe der Schutz von Menschenleben. Erst dann kämen der Schutz von Besitz und Umwelt. Die Feuer seien auch eine Folge der Klimakrise, die man immer intensiver spüre, fügte Mitsotaki an.

„Wir kämpfen gegen rund 20 Wald- und Buschbrände, die auch bewohnte Regionen bedrohen“, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfunk. Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber seien im Einsatz.

Extreme Temperaturen befördern Brände

Der Zivilschutz hatte bereits am Wochenende gewarnt: Nach mehreren Tagen mit Temperaturen über 40 Grad und einer längeren Trockenperiode setzten am Montag starke Winde ein. Die Brandgefahr sei groß und wegen des starken Windes auch die potenziell rasende Ausbreitung von Bränden.

Am Montag (17. Juli) war es landesweit bei rund 35 Grad weitgehend erträglich, doch zuvor hatten die Thermometer am Wochenende unter anderem auf Kreta und in Athen 44 Grad gezeigt. Die nächste Hitze stehe bevor, sagen Meteorologen.

Von Mittwoch (19. Juli) an werde es wieder aufwärts gehen mit den Temperaturen und am kommenden Wochenende erneut vielerorts mehr als 40 Grad heiß sein. Unter anderem in der Metropole Athen sollen die Temperaturen auf bis zu 44 Grad steigen.

Infos: Brand-Informationskarten EFFIS und FIRMS

EFFIS

Bei EFFIS (European Forest Fire Information System), dem Europäischen Waldbrand-Informationssystem, handelt es sich um ein Online-portal, das als sogenanntes modulares internetgestütztes geografisches Informationssystem „echtzeitnahe und historische Informationen zu Waldbränden und deren Verlauf in Europa, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika“ zur Verfügung stellt. Die Überwachung durch das EFFIS erstreckt sich demnach auf den gesamten Brandzyklus und umfasst damit auch Informationen über die Bedingungen vor einem Brand und für die Analyse der verursachten Schäden.

FIRMS

Das amerikanische Pendant zum europäischen Brand-Informationsportal EFFIS ist FIRMS (Fire Information for Ressource Management System). Mit Hilfe dieses Echtzeit-Daten gestützten Systems erstellt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Global Fire Map – also eine weltweite Karte von Bränden aufgrund aktiven Feuerdaten. Dies geschieht mittels MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer). Dabei handelt es sich um ein satellitenbasiertes, wissenschaftliches Instrument zur Messung elektromagnetischer Strahlung. Die deutsche Übersetzung von MODIS meint so viel wie Bildgebungs-Radiospektrometer mittlerer Auflösung. MODIS wurde von der Nasa auf den Satelliten Terra im Jahr 1999 und Aqua im Jahr 2002 in die Erdumlaufbahn geschossen.