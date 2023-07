In der Türkei brennen in diesem heißen Sommer wieder große Waldgebiete. Doch dort sind die Behörden nach dem verheerenden Krisenmanagement 2021 besser auf die aktuelle Brandsaison vorbereitet.

In mehreren türkischen Provinzen haben sich Waldbrände ausgebreitet. Betroffen ist unter anderem die südliche Provinz Hatay, die bereits Anfang Februar von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde.

Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu beziffert die Zahl der Brände am Dienstag (18. Juli) auf landesweit 19. Bisher gab es den Angaben zufolge keine Toten, doch kamen an manchen Orten Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Wie verschiedene andere Mittelmeerländer leidet die Türkei unter einer Hitzewelle.

Lesen Sie auch

Wo toben die Waldbrände in der Türkei?

Die Global Fire Map von FIRMS (Fire Information for Ressource Management System) der US-Raumfahrtbehörde Nasa und das Europäische Waldbrandinformationssystem EFFIS (European Forest Fire Information System) zeigen in der betroffenen Region große Flächenbrände an.

Videos in den sozialen Netzwerken zeigen auflodernde Waldbrände und Rauchsäulen, die in den Himmel steigen.

Info: FIRMS und EFFIS

Was das US-System Firms und sein europäisches Pendant EFFIS bedeuten, wie diese Messinstrumente funktionieren und welche Daten sie wie ermitteln, erklären wir ausführlich im unten stehenden Info.

Auf unserer Karte können Sie sehen, wo es aktuell in der Türkei brennt:

Belen

Bei der Kreisstadt Belen in der Provinz Hatay sind am zweiten Tag in Folge Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Zwei Verdächtige seien als mutmaßliche Brandstifter festgenommen worden, schreibt Innenminister Ali Yerlikaya auf Twitter. Sieben Häuser und vier Autos wurden laut Anadolu in Hatay beschädigt.

Mersin

Weiter westlich in der Provinz Mersin wurden fünf Häuser zerstört und vier Dörfer evakuiert.

Çanakkale

In der westlichen Provinz Çanakkale wurden 14 Menschen wegen möglicher Rauchvergiftungen im Krankenhaus behandelt.

Info: Brand-Informationskarten EFFIS und FIRMS

EFFIS

Bei EFFIS (European Forest Fire Information System), dem Europäischen Waldbrand-Informationssystem, handelt es sich um ein Online-portal, das als sogenanntes modulares internetgestütztes geografisches Informationssystem „echtzeitnahe und historische Informationen zu Waldbränden und deren Verlauf in Europa, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika“ zur Verfügung stellt. Die Überwachung durch das EFFIS erstreckt sich demnach auf den gesamten Brandzyklus und umfasst damit auch Informationen über die Bedingungen vor einem Brand und für die Analyse der verursachten Schäden.

FIRMS

Das amerikanische Pendant zum europäischen Brand-Informationsportal EFFIS ist FIRMS (Fire Information for Ressource Management System). Mit Hilfe dieses Echtzeit-Daten gestützten Systems erstellt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Global Fire Map – also eine weltweite Karte von Bränden aufgrund aktiven Feuerdaten. Dies geschieht mittels MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer). Dabei handelt es sich um ein satellitenbasiertes, wissenschaftliches Instrument zur Messung elektromagnetischer Strahlung. Die deutsche Übersetzung von MODIS meint so viel wie Bildgebungs-Radiospektrometer mittlerer Auflösung. MODIS wurde von der Nasa auf den Satelliten Terra im Jahr 1999 und Aqua im Jahr 2002 in die Erdumlaufbahn geschossen.