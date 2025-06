Waldbrände in Griechenland: Wo brennt es?

Auf der griechischen Urlaubsinsel Chios hat die Feuerwehr vorläufige Entwarnung gegeben. Die gewaltigen Wald- und Buschbrände, die drei Tage lang auf der griechischen Insel tobten, sind endgültig unter Kontrolle. „Nach drei Tagen unvorstellbarer Torturen erwacht Chios ohne aktive Feuerfront“, schreibt das Inselportal „politischios“. Allerdings sind große Flächen auf der Insel verbrannt.

6200 Hektar sind auf Chios den Flammen zum Opfer gefallen. Das entspricht rund 7 Prozent der Gesamtfläche der Insel. Foto: Imago/Anadolu Agency

Griechische Feuerwehr im Dauereinsatz

Laut dem zuständigen Regionalgouverneur sind 6200 Hektar den Flammen zum Opfer gefallen. Das entspricht rund 7 Prozent der Gesamtfläche der Insel. Und die Gefahr ist noch nicht gebannt.

Weiterhin sind Feuerwehrleute und freiwillige Helfer im Einsatz, auch Löschflugzeuge und Hubschrauber patrouillieren, um neu aufflammende Brandherde sofort bekämpfen zu können. Die Waldbrandgefahr ist weiterhin extrem hoch.

Weiterhin sind auf Chios Feuerwehrleute und freiwillige Helfer im Einsatz. Foto: Pantelis Fykaris/Politischios.gr

Gefährliche Kombination: Trockenheit, Hitze, Wind

Auch in anderen Teilen Griechenlands bleibt die Waldbrandgefahr hoch, wie der griechische Zivilschutz mitteilt. Vorsicht geboten ist unter anderem im Südteil der Halbinsel Peloponnes, in der Umgebung von Athen und auf den Inseln Euböa und Lesbos. Gewarnt wird vor der Kombination Trockenheit, Hitze und starkem Wind. Kommt es zu einem Feuer, breiten sich die Flammen unter diesen Bedingungen rasend schnell aus.

Die ersten großen Waldbrände des Jahres haben bereits zu Evakuierungen von Einwohnern und Touristen geführt. Während die Lage im nördlichen Teil Griechenlands noch überwiegend entspannt ist, gilt für den südlichen Teil des Peloponnes, rund um Athen sowie für viele Urlaubsinseln wie Kreta und Samos bereits die zweithöchste Alarmstufe.

In weiten Teilen von Hellas herrschen Temperaturen von rund 40 Grad. Starke Winde verstärken die Waldbrandgefahr. Regen ist weiterhin nicht in Sicht.

Die Feuerwehrleute am Boden erhalten Unterstützung von Spezialflugzeugen aus der Luft. Foto: Imago/Anadolu Agency

So ist die Lage auf dem Peloponnes und den Inseln

Im Südosten Athens ist zuletzt ein Busch- und Waldbrand ausgebrochen Ferienhäuser fielen den Flammen zum Opfer, Touristen mussten ihre Feriendomizile fluchtartig verlassen.

Die Bewohner der Region Palaia Fokaia wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle.

Im Südosten Athens ist zuletzt ein Busch- und Waldbrand ausgebrochen Ferienhäuser fielen den Flammen zum Opfer Foto: Pantelis Fykaris/Politischios.gr/dpa

Von der hohen Waldbrandgefahr betroffen sind auch Attika, Lakonien auf der Peloponnes, Kythira, Euböa, Samos und Ikaria. Die größten Waldbrände wüteten am Wochenende bei Kavala, Ano Plataniti bei Nafpaktos, in der Nähe des attischen Ortes Päania, in Valanidoussa beim westgriechischen Preveza und Lefkochoma in Lakonien auf der Peloponnes.

Busch- und Waldbrände gehören zum Sommer in Griechenland wie das Baden im Meer. Urlauber müssen mit erheblichen Beeinträchtigungen der Infrastruktur und Logistik rechnen, weil es zu Straßensperren und Umleitungen kommen kann. Zuletzt war die Küstenstraße gesperrt, die von Athen zum Poseidon-Tempel bei Sounion führt.

Das trockene Buschwerk brennt beim kleinsten Funken wie Zunder. Foto: Imago/Anadolu Agency

Waldbrände gehören zur Tagesordnung

Vor allem die Ägäis ist bis in den Herbst hinein von Waldbränden betroffen, wenn der trockene Wind Meltemi aus Nord, Nordost und Nordwest bis nach Kreta weht. Weil es vielen Wochen nicht geregnet hat, reicht ein Funke, um verheerende Feuer, vom Wind vorangetrieben, entfacht werden.

Auf Chios erhellten die nahen Brände des Nachts den Hauptort der Insel. Foto: Imago/Anadolu Agency

Seit 2017 ist laut dem Nationalen Observatorium Athens fast ein Viertel des Festlands der griechischen Region Attika von Wald- und Buschbränden betroffen gewesen.

Am Dienstag (1. Juli) sind einzelne Regenschauer in Nordgriechenland, so in Ostmakedonien und Thrakien, zu erwarten.

Zurück bleiben ausgebrannte Autos und Häuser. Foto: Imago/Anadolu Agency

Am Wochenende haben Wärmebildkameras des städtischen Ordnungsamtes über Athen zum Teil 60 Grad Celsius gemessen. Medienberichten zufolge wurde auf dem Dach eines Stadtbusses auf der Alexandras Avenue 160 Grad Celsius gemessen.

Aus Sicherheitsgründen war der Zutritt zu mehreren Waldgebieten in der griechischen Hauptstadt wie dem Lykabettus-Hügel und dem Nationalgarten, der an das Parlament grenzt, verboten.