Waldachtal im Kreis Freudenstadt: Fischer-Gruppe trotzt Unsicherheiten und setzt auf Wachstum

Mit einer neuen Gesellschaft in Saudi-Arabien und Investitionen in Chemie setzt die Fischer-Gruppe auf Wachstum. Wie das Familienunternehmen globale Unsicherheiten meistert.
Die für ihre Befestigungstechnik bekannte Unternehmensgruppe Fischer hat sich 2025 gut geschlagen. Das Familienunternehmen erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 1,05 Milliarden Euro trotz des Verkaufs des Autogeschäfts, teilte ein Sprecher in Waldachtal (Kreis Freudenstadt) mit. Der größte Bereich Befestigungssysteme legte dabei währungsbereinigt um drei Prozent zu. Angaben zum Gewinn wurden keine gemacht. 2024 hatte das Unternehmen beim Umsatz mit einem Plus von einem Prozent auf 1,11 Milliarden Euro abgeschlossen.