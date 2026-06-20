Wald in Stuttgart: Hund von Baumstamm erschlagen - und keiner will verantwortlich sein

Jörg Kersting hat nach einem tragischen Unfall in einem Waldstück in Stuttgart seinen Hund verloren. Das ist schlimm genug. Aber niemand sieht sich offenbar dafür verantwortlich.
Jörg Kersting fällt es immer noch schwer an die Stelle zurück zu kommen. Das sagt er auch so. „Ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen“, sagt der Stuttgarter. Im Wald oberhalb des Wasserwerks in Stuttgart-Botnang ist Anfang April sein Hund so schwer verletzt worden, dass er tags darauf eingeschläfert werden musste. Ein Baumstamm, der von einem Polter heruntergerollt war, brach ihm den Rücken.