Wald in Stuttgart: Hund von Baumstamm erschlagen - und keiner will verantwortlich sein

Jörg Kersting fällt es immer noch schwer an die Stelle zurück zu kommen. Das sagt er auch so. „Ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen“, sagt der Stuttgarter. Im Wald oberhalb des Wasserwerks in Stuttgart-Botnang ist Anfang April sein Hund so schwer verletzt worden, dass er tags darauf eingeschläfert werden musste. Ein Baumstamm, der von einem Polter heruntergerollt war, brach ihm den Rücken.

„Linus war 11, aber topfit“, sagt Kersting. Die Familie, die im Sommerrain wohnt, hatte ihn als Welpe von der Straße in Rumänien gerettet. Seitdem gehört er zur Familie. Das Unglück ereignete sich bei einem Spaziergang, wie ihn Herrchen und Hund hundertfach unternommen hatten. Kersting beschreibt es so: Der Stamm sei bereits vom Polter gerollt, der Hund sei zwischen den einzelnen Baumstamm und den Stapel gelaufen. Als das Tier daran geschnuppert habe, sei der Stamm, der leicht gebogen war, wie ein Kleiderbügel umgeklappt und habe den Hund unter sich begraben. Kersting rollte den Stamm zur Seite, wie er das geschafft habe, wisse er nicht mehr so genau. Der Hund war so außer sich, dass er sein Herrchen ins Gesicht biss. Eine Narbe wird Kersting als Erinnerung bleiben.

„Finde es erbärmlich, wie mit mir umgegangen wird“

Eine Freundin, die mit Kersting an dem Tag im Wald unterwegs war, bestätigt den Vorfall im Großen und Ganzen. Den Holzstapel habe sie wahrgenommen, weil sie schon ein paar Meter weiter war, habe sie aber nicht genau gesehen, wie Stamm auf dem Tier landete. „Es ist nichts runtergekullert, das hätte man gehört“, sagt die Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte. „Der Stamm muss sich bewegt haben. Und zwar in Richtung Holzstapel zurück“, rekonstruiert sie die Ereignisse.

Linus war seit elf Jahren bei der Stuttgarter Familie. Sie hatte ihn aus Rumänien geholt. Foto: Michael Bosch

Es ist der zweite tragische Unfall in einem Stuttgarter Waldgebiet innerhalb einiger Wochen. Ende Mai war ein 76-Jähriger bei einer Pause im Rotwildpark von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden. Jede Hilfe kam zu spät.

Was Kersting regelrecht erbost: Niemand will für den Tod seines Hundes Verantwortung übernehmen. „Ich bin stinksauer, und finde es geradezu erbärmlich, wie hier mit mir umgegangen wird“, sagt der Familienvater. Die Kosten für den Tierarzt und die Kremierung summieren sich auf fast 2500 Euro. „Das sind eineinhalb Monatsgehälter für mich“, sagt Kersting. Die Stadt hat in Mails zwar ihr Bedauern ausgedrückt, wälzte die Verantwortung aber auf einen Dienstleister ab, der für die Baumfällarbeiten verantwortlich war. Der Dienstleister wiederum ließ sich erst einmal Zeit.

Versicherung: Unternehmen ist nicht haftbar

Kersting musste etliche Mal nachhacken, bis der Fall schließlich bei der Versicherung landete. Dort bekundete man zwar auch Beileid, handelte den Fall aber sonst ziemlich bürokratisch ab. Die Stämme seien „ordnungsgemäß auf einem Holzpolter gelagert, sodass ein Wegrollen, Verrutschen oder Umklappen ausgeschlossen war“, heißt es. Offenbar beruft sich die Versicherung allein auf die Stellungnahme des Unternehmens, dass die Stämme gelagert hat. „Aus technischer Sicht erscheint es zudem nicht plausibel, dass ein Baumstamm allein durch das Beschnüffeln eines Hundes seine Lage verändern und umkippen kann“, heißt es weiter.

Kersting hält das für einen schlechten Witz. Offenbar seien die Baumstämme eben nicht richtig gesichert gewesen, sonst hätte ein Stamm ja nicht an der Stelle liegen könne, wo er seinem Hund letztlich zum Verhängnis wurde. Ob der Vorfall plausibel sei, oder nicht, sei nicht die Frage, argumentiert Kersting. Fakt sei, sein Hund sei von dem Stamm, der vom Stapel gerollt sei, tödlich verletzt worden.

Der Versicherer AIG bleibt dabei. Das Unternehmen, dass die Stämme gelagert hat, ist nicht haftbar. Es sei auch zu berücksichtigen, dass Holzstämme „in frei zugänglichem Gelände grundsätzlich jederzeit durch Dritte in ihrer Lage verändert werden können. Für derartige, außerhalb des Einfluss- und Verantwortungsbereichs liegende Veränderungen kann unser Versicherungsnehmer keine Haftung übernehmen“, schreibt AIG an Kersting. Die Frage danach, wann die Versicherung in solch einem Fall einspringe, wollte das Unternehmen nicht beantworten. Man äußere sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Versicherungs- oder Schadensfällen, sagt ein Sprecher auf Nachfrage. Im Einzelfall seien immer „eine Vielzahl individueller Faktoren“ entscheidend.

Und was sagt die Stadt? Das Forstamt teilt mit: Das Betreten von Holzpoltern sei laut Landeswaldgesetz verboten und Hundehalter haften für ihre Tiere. Daraus schließt die Verwaltung: „Daher ist bei Einhaltung des Gesetzes niemand durch Holzpolter gefährdet.“ Offenbar werden die Stapel aber nicht regelmäßig kontrolliert. „Der letzte Aktive“, also derjenige, der mit dem Holz gearbeitet hat, sei letztlich für die Sicherheit verantwortlich. Da Sicherung und Lagerung nur mit speziellem Gerät - Forstmaschinen, Lastwagen mit Ladekran oder Ähnlichem - möglich sei, seien letztlich die Waldarbeiter dafür verantwortlich. Diese müssten die Vorgaben der Unfallversicherer einhalten. Im vorliegenden Fall ist das das Unternehmen aus Altbach (Kreis Esslingen). „Ich weiß, dass die Stadt wenig Personal hat und die Mitarbeiter auch nicht immer überall sein können“, sagt Kersting, „aber dass man sich so aus der Verantwortung stiehlt, finde ich echt schlimm.“

Der Holzpolter, an dem der Hund starb. Rechts daneben liegt noch der Stamm, der dem Tier den Rücken brach. Foto: Jörg Kersting

Im Stuttgarter Stadtwald werden vor allem sogenannte Haufenpolter, bei denen die Stämme aufeinander gestapelt werden, angelegt. Dass das auch im vorliegenden Fall so war, ist auf Bildern zu sehen, die Jörg Kerstin vor Ort gemacht hat. Darauf ist auch der Stamm zu sehen, der seinem Hund den Rücken brach. Möglicherweise war dieser heruntergerollt, nachdem ein Teil des Polters abgetragen worden war. Möglicherweise haben auch spielende Kinder dafür gesorgt.

Wer letztlich dafür verantwortlich ist, dass der Stamm vom Polter gerollt ist, lässt sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren. Zumal die restlichen Stämme inzwischen abtransportiert wurden. Ein Gutachten ist damit hinfällig. Klagen will Kersting wegen der zu erwartenden Gerichtskosten nicht. „Die Versicherung könnte den Betrag eigentlich aus der Portokasse bezahlen“, sagt er. „Den Hund kann mir keiner ersetzen, aber das Drumherum könnte man schon ein bisschen erträglicher machen.“ Aber das will offenbar niemand.