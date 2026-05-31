Nach exakt 100 Jahren kehrt der Deutsche Forstverein mit seiner Tagung nach Rostock zurück. Der Wald steht in allen Facetten im Mittelpunkt. Eine zentrale Frage: Welche Folgen hat der Klimawandel?
Rostock - Die Wälder in Deutschland und Mitteleuropa verändern sich aus Sicht des Deutschen Forstvereins wegen des Klimawandels und der Trockenheit strukturell. "Es gibt eine Verschiebung von den Nadelbäumen hin zu Laubbäumen. Und zukünftig werden wir wahrscheinlich Wälder haben, die nicht mehr so hoch und nicht mehr so alt werden, wie wir das gewohnt waren", sagte Vereinspräsident und Forstwissenschaftler Ulrich Schraml der Deutschen Presse-Agentur. "Das Waldbild wird sich verändern."