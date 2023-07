Walcker-Orgel in Ludwigsburg

8 Im Herzen der Orgel: Kaum jemand kennt sich so gut mit dem Instrument aus wie Martin Kaleschke. Foto: /Simon Granville

Ex-Bundespräsident Horst Köhler setzt sich für sie ein, viele andere auch: Die Walcker-Orgel in der Ludwigsburger Friedenskirche ist ein ganz besonderes Instrument. Doch es braucht Hilfe.









Bleibt man im royalen Bild – die Orgel als Königin der Instrumente – , dann führt sich das Instrument der traditionsreichen Ludwigsburger Firma Walcker, das auf der Empore der Friedenskirche thront, eher wie eine launische Prinzessin auf. Was sie tun soll, tut sie nur manchmal. Dafür tut sie manchmal Dinge, die sie nicht tun soll. „Die Überraschungseffekte sind groß“, witzelt Bezirkskantor Fabian Wöhrle. Denkt man aber an ihr Alter und das, was sie schon erlebt hat, ist wohl eher der Queen-Mum-Vergleich angemessen. Aber jetzt kann sie nicht mehr.