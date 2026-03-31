Wal vor Wismar: Greenpeace-Boot soll Buckelwal von Flachwasser fernhalten

2 Der Buckelwal wurde nach dem Abtauchen wieder vor Wismar gesichtet. Foto: Stefan Sauer/dpa

Der Buckelwal wurde wieder vor Wismar gesichtet. Das Tier schwimmt frei. Umweltschützer hoffen, dass er in tieferes Wasser zieht und dann Kurs auf die Nordsee nimmt.











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Wismar - Die Umweltorganisation Greenpeace ist mit einem Schlauchboot in der Wismarer Bucht unterwegs, um den dort erneut gesichteten Buckelwal von flacheren Gewässern fernzuhalten. "Wir sind aber guten Mutes, dass der Wal sich weiter entscheidet, im Freiwasser zu bleiben und in die weitere Ostsee zu schwimmen", sagte Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack in Wismar.