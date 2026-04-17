Wal vor Wismar gestrandet: Backhaus sieht Chance für hilflosen Wal – Rettungsversuch wird überwacht

Vor dem geplanten Rettungsversuch für den vor der Ostseeinsel Poel festsitzenden Buckelwal hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) optimistisch gezeigt.
Vor dem geplanten Rettungsversuch für den seit mehr als zwei Wochen vor der Ostseeinsel Poel festsitzenden Buckelwal hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) optimistisch gezeigt. „Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass es diese Chance gibt, dass dieses Projekt erfolgreich sein wird“, sagte Backhaus am Freitag vor Ort. „Diese Chance wollen wir nutzen.“