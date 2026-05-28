Wal-Kadaver vor Dänemark: Toter Buckelwal wird auf dänischer Urlaubsinsel obduziert

2 Seit rund zwei Wochen liegt der Kadaver aufgebläht am Strand von Anholt. Foto: Marcus Golejewski/dpa

Der als «Timmy» bekannte tote Buckelwal liegt weiter vor der dänischen Insel Anholt. Der Transport in einen Hafen auf dem Festland scheiterte. Jetzt soll der Kadaver direkt am Strand obduziert werden.











Link kopiert



Anholt - Der Kadaver des als "Timmy" bekannten Buckelwals bleibt nun doch auf der dänischen Insel Anholt und wird direkt am Strand obduziert. Dort liegt das Tier seit rund zwei Wochen im flachen Wasser. "Der Wal wird im Laufe dieses Wochenendes an Land gezogen", teilte Jane Hansen von der dänischen Umweltbehörde mit. Obduktion, wissenschaftliche Untersuchungen und Entsorgung des Kadavers sollen demnach Ende kommender Woche stattfinden.