Im Netz tauchen immer wieder Vorschläge auf, wie der vor Poel im flachen Wasser liegende Wal gerettet werden könnte. Doch die Behörden bleiben nach einem Gutachten dabei, das Tier in Ruhe zu lassen.
Insel Poel - Der in einer Bucht vor der Insel Poel im flachen Wasser der Ostsee liegende Buckelwal wird weiter in Ruhe gelassen. Rettungsversuche sollen weiterhin mit Blick auf das Tierwohl nicht unternommen werden, sagte ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums nach einer Lagebesprechung am Freitagvormittag der Deutschen Presse-Agentur.