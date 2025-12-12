Wake Up Dead Man auf Netflix: Welcher Star hat Blut an den Händen?

Ein Starensemble, ein unmöglicher Mord an einem Pfarrer und Privatdetektiv Benoit Blanc: Das sind die Zutaten von "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Lohnt sich das Einschalten?
Die Frisur ist extravaganter, der Tatort düsterer: Daniel Craig (57) kehrt als Privatdetektiv Benoit Blanc zurück. Regisseur Rian Johnson (51) schickt den genialen Ermittler in seinen dritten Fall. Ab dem 12. Dezember erwartet die Zuschauer auf Netflix mit "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" erneut ein klassischer "Whodunit"-Krimi. Wie in den beiden Vorgängern "Knives Out - Mord ist Familiensache" (2019) und "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022) sucht Blanc aus einer kleinen Gruppe Verdächtiger den Mörder. Und das in einem scheinbar unlösbaren Fall...