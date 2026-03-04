Waiblingerin mit Krebs: Krebs und dann? 50-Jährige nutzt Krise als Chance – und erfindet sich neu

Nicole Escher lebt mit ihrer Familie in Waiblingen. Dann schlägt das Schicksal zu – sie erkrankt an Krebs. Sechs Jahre und einige Tattoos und Piercings später, ist sie eine andere.
Hätte sie die Wahl gehabt, hätte sie sich mit Sicherheit einen weniger dramatischen Grund für ihren Neustart im Leben gewünscht. Aber die Krebserkrankung ließ Nicole Escher keine Wahl – ohne Vorwarnung war die heute 50-Jährige von heute auf morgen mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert und sagt nun – mehrere Jahre später: „Ich habe den Krebs überwunden, aber es hätte sich komplett falsch angefühlt, danach einfach so weiterzumachen als wäre nichts gewesen. Ich bin nicht mehr dieselbe Person wie vor der Erkrankung.“