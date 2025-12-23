Waiblingerin ist manisch-depressiv: Bipolare Patientin wird zur Mitarbeiterin – psychisch Kranke kämpft sich zurück

Viel Stress, wenig Pausen: Dilara Baskurt wird psychisch krank, entwickelt eine bipolare Störung und kann nicht arbeiten. Doch sie kämpft sich zurück in den Job – dank Speziallösung.
Babysitten, Nachhilfe, Servicejobs, Mitarbeit bei der Post, Zeitung austragen – es gibt kaum einen Nebenjob, den Dilara Baskurt nicht schon gemacht hat. Von den Eltern kommt nur die nötigste Unterstützung und die junge Frau, die am Ende der Schullaufbahn steht und studieren will, braucht Geld. „Ich hatte brutal viel am Hals. Oft musste ich noch auf meine Schwester aufpassen und in der elterlichen Gaststätte helfen“, sagt die heute 45 Jahre alte Dilara Baskurt. Heute weiß sie, dass es zu viel war, was sie sich zugemutet hat – viel zu viel.