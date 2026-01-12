Waiblinger Weltfirma wird 100: „Stihl steht für Qualität – egal mit welcher Antriebsart“

Mit weltweiten Mitarbeiterfesten und der Timbersports-WM im Oktober feiert der Motorsägenhersteller Stihl sein Jubiläum. Inzwischen hat jedes vierte Produkt einen Akku-Antrieb.

Die weltweit meistverkaufte Motorsägen-Marke startet ins Jubiläumsjahr: Unter dem Motto „Seit 1926 in der Natur zuhause“ feiert die Waiblinger Weltfirma Stihl in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen – und sieht sich auch im digitalen Zeitalter der Unternehmenstradition verpflichtet. „Bereits am Anfang der Unternehmensgeschichte standen revolutionäre Produkte, die Forstarbeitern die Arbeit mit und in der Natur erleichtern sollen“, wird in einer aktuellen Mitteilung der Firmengründer Andreas Stihl zitiert.

Der Maxime, mit ausgeklügelter Technik und einem hohen Qualitätsanspruch branchenweit Maßstäbe zu setzen, sieht sich das Familienunternehmen nach wie vor verpflichtet – auch wenn der als Ein-Mann-Betrieb in einer Stuttgarter Werkstatt gegründete Weltmarktführer sich zu einem Global Player entwickelt hat. Rund um den Globus beschäftigt Stihl inzwischen knapp 20 000 Menschen und hat mit seinen Produkten zuletzt einen Umsatz von mehr als 5,3 Milliarden Euro erzielt.

„Ein Unternehmen bleibt nur erfolgreich, wenn es seine Wurzeln kennt“

„Wer 100 Jahre alt wird, lebt nicht von Tradition allein. Ein Unternehmen bleibt nur dann über ein Jahrhundert erfolgreich, wenn es seine Wurzeln kennt und zugleich erkennt, wann ein neues Kapitel beginnt“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Nikolas Stihl. Das Jubiläum sei für den Waiblinger Motorsägenhersteller deshalb nicht nur ein Blick zurück, „sondern auch ein Moment, uns bewusst zu machen, welche Stärke aus der Verbindung von Herkunft, Ingenieurskunst und dem Mut zur Erneuerung entsteht“.

Gesetzt wird bei Stihl auf eine Doppelstrategie. Geräte für die Forstwirtschaft, die Landschaftspflege und für private Gartenbesitzer sind nicht nur in benzingetriebenen Varianten, sondern auch mit Akku-Technologie erhältlich. Der Marktanteil von Produkten mit wiederaufladbarer Batterie steigt bei Stihl kontinuierlich an, mittlerweile handelt es sich bei jedem vierten verkauften Produkt um ein Akku-Modell.

Montage in den 1960er Jahren am Holzplattenband in der Shedhalle im Werk 1 in Waiblingen. Foto: Stihl

In bestimmten Ländern wie etwa Deutschland oder der Schweiz liegt der Absatz von Akku-Produkten schon jetzt bei 60 Prozent. Nicht zufällig soll sich beispielsweise das jüngst im rumänischen Oradea als achter Produktionsstandort eingeweihte Stihl-Werk komplett auf den Bau batteriebetriebener Geräte für den europäischen Markt konzentrieren.

Doch auch hochwertige Benzin-Produkte bleiben fester Bestandteil der Produktfamilie. „Wir sind seit 1971 die meistverkaufte Motorsägenmarke auf dem Weltmarkt und auf diesem Erfolg wollen wir weiter aufbauen. Stihl steht für Qualitätsprodukte – egal mit welcher Antriebsart“, unterstreicht der Vorstandsvorsitzende Michael Traub.

Die anvisierte doppelte Technologieführerschaft wird auch in den Produkten deutlich, die das Unternehmen im Jubiläumsjahr auf den Markt bringen wird. Neben zukunftsweisenden Neuheiten im Akku-Bereich dürfen sich Kundinnen und Kunden über innovative Benzin-Produkte freuen. So zeigt Stihl mit dem neu entwickelten synthetischen, biogenen Kraftstoff MotoMix 100, wie die CO2-Emissionen reduziert werden können. Die Benzin-Motorsäge MS 500i setzt in der „Centennial Edition“ der unternehmenseigenen Ingenieurskunst, Entwicklungskompetenz und Tüftlerleidenschaft ein Denkmal.

Die im edlen schwarzen 100-Jahre-Design gehaltene Jubiläumsedition – eine Hommage an die weltweit erste in Serie gebaute Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Kraftstoffeinspritzung – ist ein Blickfang und wird laut einer Stihl-Mitteilung in einer limitierten Auflage bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich sein.

Arbeit mit einer Motorsäge in den 1930er Jahren. Foto: Stihl

Neben der Technik kommen im Jubiläumsjahr auch die Feierlichkeiten nicht zu kurz. Am Standort Waiblingen erwartet die Mitarbeitenden im Juli 2026 zum Beispiel ein besonderes Mitarbeiterfest – nur eine von vielen geplanten Aktionen. Auch weltweit werden die verschiedenen Stihl-Standorte das Jubiläum mit der Belegschaft würdig begehen. Am 30. und 31. Oktober 2026 findet in Stuttgart die Weltmeisterschaft der Stihl Timbersports-Series statt. Die Athletinnen und Athleten treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an und messen sich in anspruchsvollen Wettkämpfen.

Hoodie-Jacken im Markenshop und eine eigene Jubiläums-Website

Fans der Marke haben außerdem im Stihl-Markenshop die Möglichkeit, vielseitige Jubiläumsprodukte wie Taschen und Hoodie-Jacken zu erwerben und so ihre Verbundenheit mit der Traditionsmarke zu zeigen. Außerdem dürfen sie sich weltweit auf unterschiedlichste Rabattaktionen freuen. Auf einer eigenen Jubiläums-Website (https://100.stihl.de) vereint Stihl abwechslungsreiche Storys aus den ersten 100 Jahren und wirft einen Blick in Gegenwart und Zukunft.

Die Plattform lädt Interessierte ein, die prägenden Werte und Innovationen des Unternehmens aus einer neuen Perspektive zu entdecken, und beleuchtet viele Themen aus einem neuen, spannenden Blickwinkel. „Viele dieser Geschichten wurden so noch nie erzählt und dürften auch eingefleischte Stihlerinnen und Stihler überraschen“, teilt das Unternehmen mit.