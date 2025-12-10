Dreimal wöchentlich verbringt Nicky Fischer seine Vormittage im Dialysezentrum Waiblingen. Seine Nieren versagen ihren Dienst. Der 47-Jährige hofft auf eine Organtransplantation.
Bis zur Musterung dachte Nicky Fischer, er sei kerngesund. Und auch als die Untersuchung damals bei der Bundeswehr einen erhöhten Eiweißgehalt im Urin ergab, dachte sich der Mann aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) nichts weiter dabei. „Ich war ein junger Mann und fand es super, dass ich dadurch ausgemustert wurde. Ich war mir sicher, dass nichts ist und habe mir keine Sorgen gemacht.“ Doch der heute 47-Jährige sollte sich täuschen. Einige Jahre später diagnostizierten Ärzte einen Gendefekt, der die Nieren stark beeinträchtigt und ihn längst zum Dialysepatienten gemacht hat.