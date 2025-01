Waiblinger Polizei sucht Zeugen: In Spanien gestohlen – Auto in zwei Unfälle verwickelt

In Spanien gestohlen – Auto in zwei Unfälle verwickelt

Ein unbekannter Mitsubishi-Fahrer ist in der Nacht zum Samstag in Waiblingen in zwei Unfälle verwickelt und entfernt sich in beiden Fällen vom Unfallort – beim letzten Unfall zu Fuß. Kurios: Das Auto wurde in Spanien gestohlen und hatte französische Kennzeichen.











Ein bislang unbekannter Mitsubishi-Fahrer hat in der Nacht zum Samstag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gleich zwei Unfälle verursacht, bei dem ein Gesamtschaden von annähernd 20.000 Euro entstand. Nach dem zweiten Unfall ließen die Insassen das Auto zurück und flüchteten zu Fuß. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass das Auto wohl in Spanien gestohlen wurde und mit französischen Kennzeichen versehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.