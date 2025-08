Waiblinger Gerätehersteller: Stellenabbau bei Stihl – So steht es um die Ludwigsburger Werke

1 Das „Werk 7“ von Stihl in Ludwigsburg bleibt bestehen. Foto: Simon Granville

In Waiblingen baut Stihl weitere 100 Stellen ab. Was bedeutet das für die Zukunft der beiden Werke in Ludwigsburg?











Im Entwicklungszentrum des Motorsägen- und Gartengeräteherstellers Stihl in Waiblingen werden weitere 100 Stellen gestrichen. Das gab das Unternehmen am vergangenen Donnerstag bekannt. Grund zur Sorge gibt es für die Mitarbeiter in Ludwigsburg deshalb laut einem Unternehmenssprecher aber nicht. Die Jobs im Werk 7 in der Ludwigsburgser Kammererstraße – dem zentralen Fertigwarenlager – bleiben erhalten.