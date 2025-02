Waiblinger Fachgeschäft schließt: Bei Kuppinger fällt der letzte Vorhang

1 Ulrich und Daniela Kuppinger haben ihr Geschäft in der Waiblinger Altstadt fast 40 Jahre lang betrieben. Foto: Gottfried Stoppel

Bei Raumausstatter Kuppinger in Waiblingen fällt Ende März endgültig der Vorhang: Der alteingesessene Handwerksbetrieb in der Altstadt hört auf. Wie geht es in der Langen Straße weiter?











Der Waiblinger Innenstadt geht demnächst ein weiteres, alteingesessenes Fachgeschäft verloren: Ende März schließen Daniela und Ulrich Kuppinger ihr Geschäft für Raumausstattung in der Langen Straße. Fast 40 Jahre lang hat das Paar in dem rund 400 Jahre alten stattlichen Fachwerkhaus unweit des Beinsteiner Tors Dinge verkauft, die eine Wohnung erst richtig zum Zuhause machen: Kissen und Dekostoffe in allen erdenklichen Farben und Materialien, Vorhänge zur Zierde und Jalousien gegen die Sonne sowie Wohnaccessoires, zum Beispiel Teppiche und Wolldecken.