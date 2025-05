1 Waiblingen möchte ein knapp vier Hektar großes Gebiet am Rand der Ortschaft Neustadt als Wohngebiet ausweisen. Foto: Gottfried Stoppel

Von neuen Baugebieten rät Thilo Sekol den Kommunen ab. Im Interview erklärt der SAP-Berater, warum Waiblingen seiner Ansicht nach die Finger vom Gebiet Söhrenbergweg lassen sollte.











Baugebiete schaffen Wohnraum, ziehen Steuerzahler an und bringen Geld in die Kasse. Thilo Sekol sieht das anders. Der SAP-Berater sagt, Neubaugebiete wie das am Söhrenbergweg in Waiblingen bringen weder ökonomischen noch ökologischen Mehrwert, sondern vor allem hohe Folgekosten.